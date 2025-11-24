"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

Суспільне мовлення оголосило лонглист учасників національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Суспільне мовлення оприлюднило лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026" - до нього увійшли 15 українських виконавців, які прагнуть представити Україну на конкурсі, що пройде у столиці Австрії Відні", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зокрема, до лонглиста учасників нацвідбору увійшли: ANSTAY, Jerry Heil, Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук і ЩукаРиба

Далі учасники лонглиста мають пройти прослуховування за участі музичної продюсерки Джамали, особиста участь в якому є обов’язковою.

За результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 9 виконавців.

Крім того, серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026".