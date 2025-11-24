Інтерфакс-Україна
Події
15:37 24.11.2025

Пункти допомоги УЧХ для постраждалих від російської повітряної атаки працюють у Харкові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Пункти допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) для постраждалих від російської повітряної атаки працюють у Харкові.

"Наразі у двох районах працюють пункти допомоги Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю чи кави. Відповідно до зібраних потреб постраждалим видається гуманітарна допомога, а саме брезенти, OSB-плити, набори для надзвичайних ситуацій та гігієнічні набори, вода", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Вночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області допомагав постраждалим від російської атаки. Волонтери разом з іншими службами проводили обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим, передавали їх екіпажам "швидких". Волонтери також допомагали деблокувати тіло загиблої.

Як повідомлялося, внаслідок масованого удару російських БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах Харкова 4 людини загинули та 13 постраждали, з них – дві дитини. Горіли 3 житлові будинки та об’єкт інфраструктури.

 

Теги: #харків #учх #тчху

