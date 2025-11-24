РФ атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях, на Дніпропетровщині без світла 60 тис. споживачів

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей, повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів", - зазначили в Міненерго.

Водночас на Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

Окрім того, за інформацією "Укренерго", на ранок 24 листопада через складні погодні умови у вигляді сильного дощу і поривів вітру повністю або частково знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області.

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби", - повідомив системний оператор.

В компанії підтвердили застосування у понеділок обмежень споживання в усіх регіонах України обсягом від 0,5 до 3 черг проти 1-2,5 черг в неділю 23 листопада. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Як зазначили в "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і 24 листопада, станом на 9:30, воно було на 13,3% вищим, ніж в цей час минулого робочого дня – у п’ятницю. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання, порівняно з кінцем минулого тижня.