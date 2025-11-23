Інтерфакс-Україна
21:57 23.11.2025

Переговори в Швейцарії триватимуть у неділю до ночі – Зеленський

2 хв читати
Перемовини делегацій України та США у Женеві триватимуть до ночі, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у неділю.

"Українська делегація в Женеві вже провела низку зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас", - написав Зеленський у Телеграм.

"Завтра – теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо. І сила нашої позиції – державної позиції, народної української позиції – у тому, що це наша спільна позиція. Єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету – це те, що спрацьовує", - додав Зеленський.

Також президент згадав про спроби просувати російську повістку через "деяких суб'єктів" з України, посилаючись на розвідувальну інформацію партнерів.

"Є директиви для української делегації, є український напрямок, по якому делегація йде, і дуже хотілося б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну", - наголосив у відеозверненні Зеленський.

Державний секретар США Марк Рубіо на першому брифінгу в Женеві в неділю повідомив, що планується ще один брифінг в цей день ввечері за результатами продовження переговорів. В свою чергу голова української делегації керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що переговори можуть тривати декілька днів. І він, і Рубіо наголосили, що остаточні напрацьовані пропозиції мають розглянути й затвердити президенти - Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

 

Теги: #переговори #женева #сша

