Інтерфакс-Україна
Події
20:34 23.11.2025

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

1 хв читати
Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Державний секретар США Марко Рубіо заявив за підсумками першого раунду переговорів з українською делегацією в Женеві, що це була "найзмістовніша зустріч" з січня, коли він обійняв свою посаду.

"Я думаю, що це дуже, дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі в усьому цьому процесі, з того часу, коли ми вперше прийшли на посаду в січні", - цитує заяву Рубіо журналістам The Telegraph.

"У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі пропозицій усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу. Наші команди зараз розійшлися по своїх кімнатах, оскільки ми працюємо над деякими пропозиціями, які нам запропонували, тому ми працюємо над ними, вносимо деякі зміни в надії на подальше зближення розбіжностей і наближення до того, що влаштує як Україну, так і, звичайно ж, Сполучені Штати.", - цитує Рубіо Sky News.

Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа та Зеленського, а також того, щоб Росія запропонувала свою точку зору, але тим, що є він "задоволений".

 

 

Теги: #переговори #женева #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 23.11.2025
Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

19:10 23.11.2025
Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

17:25 23.11.2025
РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

08:43 23.11.2025
Мирний план розроблений США, ґрунтується на пропозиціях як Росії, так і України — Рубіо

Мирний план розроблений США, ґрунтується на пропозиціях як Росії, так і України — Рубіо

20:17 22.11.2025
Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

20:03 22.11.2025
США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

15:09 22.11.2025
Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

14:11 22.11.2025
Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

11:05 21.11.2025
Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

21:59 20.11.2025
Тимчасова повірена у справах США: За останні 36 годин ми спостерігали справді вражаючі темпи дипломатичної діяльності, Трамп хоче завершення війни

Тимчасова повірена у справах США: За останні 36 годин ми спостерігали справді вражаючі темпи дипломатичної діяльності, Трамп хоче завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

ОСТАННЄ

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 1,3%, потоки на в’їзд та виїзд майже рівні

Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА