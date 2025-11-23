Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Державний секретар США Марко Рубіо заявив за підсумками першого раунду переговорів з українською делегацією в Женеві, що це була "найзмістовніша зустріч" з січня, коли він обійняв свою посаду.

"Я думаю, що це дуже, дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі в усьому цьому процесі, з того часу, коли ми вперше прийшли на посаду в січні", - цитує заяву Рубіо журналістам The Telegraph.

"У нас є дуже хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі пропозицій усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу. Наші команди зараз розійшлися по своїх кімнатах, оскільки ми працюємо над деякими пропозиціями, які нам запропонували, тому ми працюємо над ними, вносимо деякі зміни в надії на подальше зближення розбіжностей і наближення до того, що влаштує як Україну, так і, звичайно ж, Сполучені Штати.", - цитує Рубіо Sky News.

Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа та Зеленського, а також того, щоб Росія запропонувала свою точку зору, але тим, що є він "задоволений".