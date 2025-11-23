Інтерфакс-Україна
Події
19:10 23.11.2025

Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

1 хв читати
Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Коментуючи перебіг розмови у офіційному телеграм-каналі в неділю, Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", - написав Зеленський у Телеграм в неділю.

Він додав, що "лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії".

 

Теги: #переговори #президент #макрон #трамп #женева

