РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

Російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу у вигляді погрози конфіскації американських активів у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів, але РФ не має необхідних для цього механізмів, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Після заяв російського мінфіну про нібито готовність до "контрзаходів" у медіапросторі з’явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона в розмірі 6,6 млрд доларів - суму, яку росія називає "компенсацією". Насправді ці погрози мають виключно політичний характер. Економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США у росії немає, оскільки сама ж рф ще з 2022 року заблокувала виведення активів "недружніх" країн з росії. Тож заяви про "відповідні кроки" - це лише спроба створити видимість симетрії й тиску на США", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД в неділю.

Відзначається, що таким чином РФ намагається зірвати міжнародний процес щодо використання їх заморожених активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до зміни політики.

Як повідомлялося, російсько-американський план із 28 пунктів мирного врегулювання війни в Україні передбачає використання $100 млрд з заморожених активів РФ на відбудову України; США отримають 50% прибутку від цих активів.

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених російських активів на власне виробництво та на європейський пакет оборони, заявляв раніше президент України Володимир Зеленський.