ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки

У результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранення отримали шість людей – троє чоловіків і троє жінок, усіх госпіталізовано, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, ушкоджень зазнали дві багатоповерхівки, приміщення магазину та кілька автівок.

"Вже 6 поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя: 3 чоловіків та 3 жінок, всі госпіталізовані. Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки. Допомога мешканцям на місці атаки триває.", – зазначив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/28873