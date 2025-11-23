Інтерфакс-Україна
Події
04:40 23.11.2025

ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки



У результаті ворожого обстрілу Запоріжжя поранення отримали шість людей – троє чоловіків і троє жінок, усіх госпіталізовано, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, ушкоджень зазнали дві багатоповерхівки, приміщення магазину та кілька автівок.

"Вже 6 поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя: 3 чоловіків та 3 жінок, всі госпіталізовані. Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приміщення магазину, автівки. Допомога мешканцям на місці атаки триває.", – зазначив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/28873

Теги: #запоріжжя #жертви #атака

