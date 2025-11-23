Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

У Дніпрі та Васильківській громаді Дніпропетровської області внаслідок атаки ворога безпілотниками виникли пожежі у багатоповерхівці, приватному будинку та приватній оселі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі. У Васильківській громаді зайнявся приватний будинок".

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25795