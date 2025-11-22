Інтерфакс-Україна
21:59 22.11.2025

США попередили союзників про можливі гірші умови, якщо Україна відмовиться від мирного плану

США попередили союзників про можливі гірші умови, якщо Україна відмовиться від мирного плану
Фото: https://www.president.gov.ua/

Американські посадовці попередили союзників у НАТО, що відмова від підписання мирної угоди, наданої США може призвести до ще гірших умов у майбутньому, повідомляє The Guardian.

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у п’ятницю ввечері поінформував послів країн НАТО в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та телефонного дзвінка з Білого дому: "Жодна угода не є ідеальною, але вона повинна бути укладена швидше, ніж пізніше", — сказав він послам, передає слова однієї з осіб, що була присутньою на зустрічі видання.

Настрій у кімнаті був похмурим: кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та спосіб, яким США провели переговори з Росією, не інформуючи союзників.

"Це була кошмарна зустріч. Це знову був аргумент у вас немає карт", - зазначено в повідомленні.

 

