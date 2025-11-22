США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда сьогодні приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру, повідомляє CNN, з посиланням на американського посадовця.

"Зустріч між російською делегацією та США для обговорення запропонованого мирного плану також запланована і відбудеться швидко, але не в Женеві", – зазначив посадовець, відмовившись уточнити місце та час проведення переговорів.

За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві завтра. Метою зустрічей є узгодження формулювань перед запланованою зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Дипломатичне джерело CNN повідомило, що радники з питань нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії також прямують на зустріч у Женеві.

Як повідомлялося, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що цими днями у Швейцарії розпочнуться консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди

Цими днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків", - написав він у фейсбуці у суботу.