Інтерфакс-Україна
Події
20:46 21.11.2025

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

1 хв читати
Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із президентом України Володимиром Зеленським перспективи справедливого та остаточного припинення війни.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю повідомив представник Північноатлантичного альянсу.

"Генеральний секретар НАТО сьогодні розмовляв з президентом Зеленським про перспективу справедливого та остаточного припинення війни проти України. Він висловив співчуття у контексті нападу на Тернопіль, який забрав стільки життів серед мирного населення", - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, Рютте та Зеленський домовилися підтримувати тісний зв’язок, оскільки "ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттю та руйнуванням".

Теги: #рютте #нато #україна #зеленський

