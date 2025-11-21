Інтерфакс-Україна
12:58 21.11.2025

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Українська сторона провела зустріч з американською делегацією, яку очолює міністр Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

"Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу", - написав Умєров у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію", - наголосив він.

Від української сторони взяли участь перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, керівник Апарату РНБО Анатолій Баргилевич та заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може. Це основа будь-яких обговорень", - зазначив Умєров.

