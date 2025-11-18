На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 139 людей, у тому числі 29 дітей, повідомив у вівторок начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією у телеграм-каналі, у Краматорському районі у Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. У Краматорську поранено людину, пошкоджено приватні будинки та промзону. В Андріївці пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину

У Сіверську (Бахмутський район) пошкоджено 5 будинків.