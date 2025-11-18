Інтерфакс-Україна
Події
10:35 18.11.2025

Делегації Офісу генпрокурора та Мін’юсту Франції обговорили співпрацю у документуванні воєнних злочинів і екологічної шкоди

Заступник генерального прокурора Андрій Лещенко в понеділок, 17 листопада, провів зустріч із делегацією Міністерства юстиції Французької Республіки на чолі із Себастьєном Сідером – суддею, керівником відділу європейського та міжнародного співробітництва, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Близько 90% доказів, з якими працюють Спільна слідча група та Міжнародний центр з переслідування злочину агресії при Євроюсті, зібрано саме в Україні. Для їх ефективного використання на міжнародному рівні критично важливе залучення іноземних експертів", – зазначив Лещенко, підкреслюючи ключову роль міжнародних фахівців у документуванні воєнних злочинів.

Окрему увагу сторони приділили пілотному проєкту Офісу генпрокурора з оцінки екологічної шкоди, завданої російською агресією. Обговорили необхідність участі французьких спеціалістів у фіксації таких злочинів, а також важливість спільної роботи над аналізом компонентів озброєння, яким росія обстрілює Україну – дронів, крилатих і балістичних ракет, ударних БПЛА "Shahed". Встановлення виробників деталей, країн походження та логістичних маршрутів постачання дозволить фіксувати порушення санкційного режиму.

Представники французької делегації поінформували про вже надану підтримку, зокрема участь адвокатів у розслідуванні злочину депортації українських дітей, і підтвердили готовність до подальших кроків.

Сторона також повідомила про намір долучитися до розробки законодавчих змін та організувати навчальний візит українських прокурорів до Національної антитерористичної прокуратури (PNAT), поліції та МВС Франції для обміну досвідом розслідування злочинів проти людяності.

Після візиту буде визначено конкретні формати подальшої співпраці.

