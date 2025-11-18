Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

Фото: Вікіпедія

Двоє людей зазнали поранень внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Дніпро, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвоненко в Телеграм.

"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені", - описав Гайвоненко наслідки ударів по обласному центру.

Натомість у області обійшлося без постраждалих. За інформацією в.о. нач. ОВА у Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталася пожежа у приватному домоволодінні. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

"Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах", - також повідомив Гайвоненко в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.