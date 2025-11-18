Інтерфакс-Україна
Події
07:57 18.11.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро

1 хв читати
Двоє цивільних постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів на Дніпро
Фото: Вікіпедія

Двоє людей зазнали поранень внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Дніпро, повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвоненко в Телеграм.

"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені", - описав Гайвоненко наслідки ударів по обласному центру.

Натомість у області обійшлося без постраждалих. За інформацією в.о. нач. ОВА у Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталася пожежа у приватному домоволодінні. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура.

"Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах", - також повідомив Гайвоненко в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:34 18.11.2025
Одна з постраждалих внаслідок ракетної атаки на Берестин Харківської області померла у лікарні

Одна з постраждалих внаслідок ракетної атаки на Берестин Харківської області померла у лікарні

00:53 18.11.2025
Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

00:26 18.11.2025
Дев'ятеро постраждалих внаслідок ракетних ударів по Берестину Харківської області - ОВА

Дев'ятеро постраждалих внаслідок ракетних ударів по Берестину Харківської області - ОВА

23:15 17.11.2025
Дніпро і район масовано атакували російські БпЛА та спричинили пожежі – ОВА

Дніпро і район масовано атакували російські БпЛА та спричинили пожежі – ОВА

14:20 17.11.2025
Житель Охтирського району загинув від удару ворожого дрона по його автомобілю

Житель Охтирського району загинув від удару ворожого дрона по його автомобілю

10:44 17.11.2025
Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

Російська електропідстанція "Вешкайма" атакована повторно – ЦПД

07:58 17.11.2025
Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

06:50 17.11.2025
У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

06:49 17.11.2025
Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

ОСТАННЄ

Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Ворог вдруге за час повномасштабної війни атакував приміське депо у Дніпрі

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Укрзалізниця змінює маршрути у Харківській області через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих атак

Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Українці дедалі більше цікавляться власною історією - опитування

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

18 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА