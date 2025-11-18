18 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 листопада 2025 року відзначають Всесвітній день запобігання актам сексуальної експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними і насильству щодо них та зціленню дітей, які постраждали від таких актів, День сержанта Збройних Сил України, Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики, Міжнародний день філософії.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона і Романа.

День 1363 Російська агресія - Day 1363 Russian aggression

Всесвітній день запобігання актам сексуальної експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними і насильству щодо них та зціленню дітей, які постраждали від таких актів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/77/8.

На жаль, сьогодні сексуальна експлуатація та насильство дітей є страшною реальністю. І найчастіше злочин скоює близька для дитини людина. Лише 10% випадків органи опіки та поліція дізнаються про насильницькі дії. Саме для запобігання таких злочинів Європейська спільнота запровадила цей день. Його мета – поширити інформацію про сексуальне насильство над дітьми. Адже лише тоді можна запобігти ще більшому розповсюдженню цієї проблеми.

День сержанта Збройних Сил України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 19.04.2019 р. № 153/2019.

Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України. Сьогодні, як ніколи, важливо подарувати сержантам ЗСУ теплі слова і привітання зі святом. Адже вони кожного дня захищають Батьківщину від окупантів.

Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики

Подія була встановлена 2020 року, а ініціатором її проведення виступила Всесвітня організація охорони здоров'я щк 2015 року. Головна мета цього тижня — розв'язати проблему необізнаності людей в темі антибіотиків, що призводить до їх необґрунтованого та неправильного використання.

Міжнародний день філософії

Свято було започатковане Всесвітньою організацією ЮНЕСКО 2002 року, але міжнародним стало лише через 3 роки. В Україні цей день почали відзначати 2006 року. Головна мета свята – популяризувати філософію серед різних верств населення, заохотити тих, хто цікавиться філософськими ідеями. Цього дня збираються вчені, щоб обговорити глобальні соціальні та культурні питання.

Народилися в цей день:

90 років від початку (18.11.1935 – 13.01.1936) Варшавського процесу – одного з найбільших судових процесів проти членів ОУН;

100 років від дня народження Зиновії Зиновіївни Масляк (1925–1984), української художниці декоративного мистецтва;

80 років від дня народження Ірини Михайлівни Дуки (1945), української актриси театру та кіно, режисерки, педагогині;

80 років від дня народження Миколи Івановича Фірсова (1945–2022), українського художника декоративного мистецтва, скульптора-кераміста.

Ще цього дня:

1918 - Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса;

1928 - На екрани вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.

1935 – У Ризі відкрито Монумент Свободи;

1990 - Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 - Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 – У результаті вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. О. Ф. Засядька" (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Церковне свято:

Святих мучеників Платона і Романа вшановують 18 листопада за церковним календарем. Вони були християнами IV століття, які прийняли мученицьку смерть за свою віру під час гонінь на християн. Платон, єпископ в місті Анкіра, постраждав за свою проповідь, а Роман, диякон з Кесарії, був страчений за те, що заступився за інших християн і відмовився зректися Христа.

Іменини:

Микола, Платон, Роман.

З прикмет цього дня:

Тепло 18 листопада — зима буде м'якою і пізньою; випав сніг — він пролежить довго; вітряний день — чекайте на завірюхи найближчими тижнями; туман означає, що зима буде теплою, без довготривалих морозів; ясне і зоряне нічне небо — до стійкого похолодання.

Цього дня господині намагалися захистити свій будинок від нещастя та негараздів. Вони обходили всі кімнати, розмахували віником та читали молитву. Також у цей день намагалися не приймати важливі рішення, укладати угоди чи братися за серйозні справи. 18 листопада не варто робити великих покупок, бо річ не матиме довгої служби.