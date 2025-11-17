Рада має ухвалити держбюджет на наступний рік 2 грудня - Підласа

Верховна Рада має ухвалити державний бюджет на наступний рік у цілому 2 грудня, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"В нас є в регламенті також і друга дата, що в цілому потрібно проголосувати (за держбюджет - ІФ-У) до 1 грудня. Дійсно було б ідеально це зробити 1 грудня в понеділок. Але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня, тому це наступний пленарний тиждень… На цей день перенесли голосування за бюджет, тому що в нас досі продовжуються консультації щодо двох ключових тем", - розповіла Підласа в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За її словами, консультації проходять щодо реформи оплати праці вчителів у середніх школах та 4% податку на доходи фізичних осіб - чи його слід зараховувати до державного бюджету або до місцевих бюджетів.

Народна депутатка також зазначила, що як правило, бюджет голосується в другому читанні й в цілому, тобто третє читання, яке передбачено регламентом, відбувається вкрай рідко.

"На моїй пам'яті за останні 10 років не було третього читання державного бюджету, завжди він голосувався в другому",- нагадала Підласа.

Як визначає Бюджетний кодекс України та регламент парламенту Кабінет Міністрів зобов’язаний подати проєкт закону про державний бюджет до Верховної Ради до 15 вересня. Перше читання документа відбувається у жовтні (депутати розглядають основні показники (доходи, видатки, дефіцит). Друге читання держбюджету зазвичай проходить у листопаді. Вносяться уточнення та правки. Третє читання та ухвалення: остаточне голосування має відбутися не пізніше 1 грудня, щоб бюджет набув чинності з 1 січня наступного року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№14000) про держбюджет на 2026 рік у першому читанні 22 жовтня.