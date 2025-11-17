Інтерфакс-Україна
Події
20:52 17.11.2025

Рада має ухвалити держбюджет на наступний рік 2 грудня - Підласа

2 хв читати
Рада має ухвалити держбюджет на наступний рік 2 грудня - Підласа

Верховна Рада має ухвалити державний бюджет на наступний рік у цілому 2 грудня, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"В нас є в регламенті також і друга дата, що в цілому потрібно проголосувати (за держбюджет - ІФ-У) до 1 грудня. Дійсно було б ідеально це зробити 1 грудня в понеділок. Але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня, тому це наступний пленарний тиждень… На цей день перенесли голосування за бюджет, тому що в нас досі продовжуються консультації щодо двох ключових тем", - розповіла Підласа в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За її словами, консультації проходять щодо реформи оплати праці вчителів у середніх школах та 4% податку на доходи фізичних осіб - чи його слід зараховувати до державного бюджету або до місцевих бюджетів.

Народна депутатка також зазначила, що як правило, бюджет голосується в другому читанні й в цілому, тобто третє читання, яке передбачено регламентом, відбувається вкрай рідко.

"На моїй пам'яті за останні 10 років не було третього читання державного бюджету, завжди він голосувався в другому",- нагадала Підласа.

Як визначає Бюджетний кодекс України та регламент парламенту Кабінет Міністрів зобов’язаний подати проєкт закону про державний бюджет до Верховної Ради до 15 вересня. Перше читання документа відбувається у жовтні (депутати розглядають основні показники (доходи, видатки, дефіцит). Друге читання держбюджету зазвичай проходить у листопаді. Вносяться уточнення та правки. Третє читання та ухвалення: остаточне голосування має відбутися не пізніше 1 грудня, щоб бюджет набув чинності з 1 січня наступного року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№14000) про держбюджет на 2026 рік у першому читанні 22 жовтня.

Теги: #рада #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 17.11.2025
Прізвище нардепа Мамки фігурує на плівках про корупцію у "Енергоатомі" - Абакумов

Прізвище нардепа Мамки фігурує на плівках про корупцію у "Енергоатомі" - Абакумов

21:56 14.11.2025
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

20:30 14.11.2025
В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

10:54 12.11.2025
Освітній комітет закликає Бюджетний комітет і уряд вирішити питання підвищення зарплати вчителям до 3-х мінімальних

Освітній комітет закликає Бюджетний комітет і уряд вирішити питання підвищення зарплати вчителям до 3-х мінімальних

23:33 11.11.2025
Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

Громадська рада при Міноборони закликала перевірити всі оборонні контракти після плівок НАБУ у справі "Енергоатому"

12:34 11.11.2025
Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення

Як збільшити свою пенсію: поради та роз’яснення

20:11 10.11.2025
Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

12:39 06.11.2025
Виклики та нові можливості для розвитку мікро-, малого і середнього підприємництва

Виклики та нові можливості для розвитку мікро-, малого і середнього підприємництва

22:15 05.11.2025
Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

20:11 05.11.2025
Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

ОСТАННЄ

ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Захист просить ВАКС відмовити в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову

Диверсії на залізниці в Польщі розслідують як терористичні акти на користь іноземної розвідки – прокуратура

АМКУ оштрафував двох виробників дієтичних добавок загалом на 11,1 млн грн

Керівник ДП "НДІБВ" Савченко просить взяти Чернишова на поруки

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Буданов про справу "Мідас": антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему

Україна матиме нове переговорне вікно з РФ у квітні у разі нормального проходження зими – директор фонду ПЖ Чмут

ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Україна та Литва узгодили перелік спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА