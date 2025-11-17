Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається однією з найгарячіших на південному фронті, втім українські воїни тримають оборону та намагаються контратакувати на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ситуація доволі непроста, противник не зменшує інтенсивності штурмових дій на наших напрямках. На Гуляйпільському ворог провів вже більше десятка. Окупанти намагаються прорватися до комунікаційного шляху, який проходить із н.п.Покровське Дніпропетровської області до Гуляйполя, рветься в напрямку н.п.Варварівка. Там зараз точаться запеклі бої", - сказав Волошин.

Він наголосив, що, як вже повідомлялося, Сили оборони України зупинили просування ворога на напрямку, і зараз намагаються блокувати його просування. Однак окупанти, попри великі втрати у живій силі, продовжують штурмові дії. Як повідомив речник, росіяни за добу втратили 317 осіб (загиблі та поранені).

Він зазначив також, що противник намагається пройти лісосмугами, застосовуючи тактику інфільтрації, щоб вклинитися в оборону України.

"В цих лісосмугах зараз тривають запеклі бої. Сили оборони України намагають проводити пошуково-ударні дії, аби знищувати групи окупантів. Біля населеного пункту Яблукове ми проводимо також штурмові дії, щоб покращити наше тактичне положення, відкинути ворога з наших позицій", - заявив Волошин.

Крім того, Сили оборони активно наносять вогневе ураження ворогу, не даючи змоги завести на позиції, звідки українським силам довелося відійти, свої групи закріплення

Волошин зазначив, що складна ситуація і на Гуляйпільському, і на Олександрівському напрямках, де зранку відбулося вже більше десятка боєзіткнень.