17:26 17.11.2025

Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

Дружина колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова Світлана в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу за звинуваченням у незаконному збагаченні.

В ході заслуховування сторін обвинувачення заявило, що в одному із випадків, для конспірації Олексій Чернишов повідомив Олександра Цукермана про залучення до передачі грошових коштів його дружини - Світлани, яку співрозмовники в розмові позначили псевдонімом "Професор".

Раніше повідомлялося, що сам Чернишов при розмовах фігурантів в межах оборудок мав псевдонім "Че-Гевара".

Світлана Чернишова - доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

14 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Теги: #вакс #чернишов #енергетика #корупція

