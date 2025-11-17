Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

Фото: t.me/svyrydenkoy

Аудит НАЕК "Енергоатом" розпочався, його проміжні результати мають бути готові у грудні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні", - написала Свириденко за підсумками розмови із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою щодо державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери.

За словами Свириденко, матеріали аудиту буде скеровано до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

Вона також зазначила, що паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо буде виявлено порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, 11 листопада Свириденко повідомила про дострокове припинення повноважень наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" і про доручення Державній аудиторській службі України провести аудит компанії та пообіцяла передати його результати як правоохоронним, так і антикорупційним структурам.

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

Також голова уряду повідомила, що доручила Державній аудиторській службі провести "терміновий аудит Енергоатому, в тому числі щодо закупівель". "Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", - написала вона.

Свириденко зазначила, що на Наглядовій раді лежить "уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії", і що Уряд не втручався в її діяльність, то ж Наглядова рада, за її словами, "повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії".

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.