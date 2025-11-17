Інтерфакс-Україна
Події
15:19 17.11.2025

ЄC має продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликає Європейський союз продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку в довгостроковій перспективі.

" На європейському рівні ми продовжуємо працювати над задоволенням нагальних фінансових потреб України на найближчі два роки, як це було обіцяно Європейською Радою 23 жовтня. Тривають дискусії щодо репараційного кредиту", – сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Макрон наголосив, що продовжується робота щодо забезпеченням розподілу ризиків з міжнародними партнерами, зокрема в рамках G7.

"Європейський Союз повинен продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку в довгостроковій перспективі.", – сказав він.

