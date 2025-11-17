Внаслідок нічних атак РФ є знеструмлені споживачі у чотирьох областях

Станом на ранок 17 листопада внаслідок дронових атак упродовж ночі та вранці є знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Одещині, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу та заживити усіх споживачів", - зазначив системний оператор.

За інформацією НЕК, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України 17 листопада продовжують застосовуватись до кінця доби графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом від 1 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні відключення, діють також графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів та бізнесу.

Також за повідомленням "Укренерго", в країні зросло споживання електроенергії, зокрема у понеділок, 17 листопада, станом на 9:30 воно було на 9,7% вищим ніж в цей же час минулого робочого дня – у п’ятницю, 14 листопада.

"Причина змін – встановлення хмарної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - пояснив системний оператор.

Своєю чергою вчора, 16 листопада, добовий максимум споживання, зафіксований у денний час, був на 8,7% вищим ніж максимум попередньої неділі – 9 листопада. Причина таких змін – зниження температури у більшості регіонів, а також менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - звернулося "Укренерго" до споживачів.