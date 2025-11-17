Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілі по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 708 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Тернуватому, Оріхову, Гуляйполю, Білогір’ю, Воздвижівці та Червоному, а 423 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Веселе та Варварівку.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Приморське, Рівнопілля, Привільне, а 273 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Рівнопілля, Варварівки та Веселого.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів.