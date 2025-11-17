Інтерфакс-Україна
Події
08:17 17.11.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 17 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілі по 17 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 708 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Тернуватому, Оріхову, Гуляйполю, Білогір’ю, Воздвижівці та Червоному, а 423 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Веселе та Варварівку.

Також 5 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Приморське, Рівнопілля, Привільне, а 273 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Рівнопілля, Варварівки та Веселого.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про пошкодження житла та автомобілів.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 17.11.2025
Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

06:49 17.11.2025
Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

Одна людина загинула, 5 поранені внаслідок ракетних ударів по Балаклії

20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:07 16.11.2025
РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

20:54 13.11.2025
Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

Окупанти атакували дроном Преображенку під Оріховом, загинули двоє чоловіків

16:34 13.11.2025
Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

13:18 12.11.2025
У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

07:45 12.11.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

ОСТАННЄ

Ворог атакував двома балістичними ракетами та 128 БпЛА, знищено 91 дрон

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

У Польщі пошкоджено залізничну колію, Туск не виключає диверсію

У Балаклії троє загиблих, ще 13 постраждали

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили скасування та затримки поїздів

Трамп анонсував законопроєкт про "дуже суворі санкції" проти країн, що ведуть бізнес із Росією

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

17 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Балаклії вже 7 постраждалих, серед них двоє дітей

Найбільший порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти після української атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА