20:31 16.11.2025
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Старовірівки і Лютівки (Харківська обл), які ЗС РФ здійснили у неділю вдень.
"Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнні злочини", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Близько 14:00 ЗС РФ завдали авіаційного удару по Старовірівці Куп’янського району області. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 52-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Орієнтовно з 15:20 по 16:00 ворожі fpv-дрони атакували Лютівку Богодухівського району області. Пошкоджено домоволодіння, знищено авто. Постраждали двоє чоловіків.