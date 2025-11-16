Інтерфакс-Україна
Події
20:31 16.11.2025

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

1 хв читати
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок недільних ворожих обстрілів Харківської області

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Старовірівки і Лютівки (Харківська обл), які ЗС РФ здійснили у неділю вдень.

"Розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнні злочини", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Близько 14:00 ЗС РФ завдали авіаційного удару по Старовірівці Куп’янського району області. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 52-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Орієнтовно з 15:20 по 16:00 ворожі fpv-дрони атакували Лютівку Богодухівського району області. Пошкоджено домоволодіння, знищено авто. Постраждали двоє чоловіків.

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 16.11.2025
Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

08:07 16.11.2025
РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

РФ завдала 769 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області: Одна людина загинула, одну поранено

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

17:03 14.11.2025
Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

Літня жінка загинула на Харківщині через детонацію російського дрона

11:26 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до 30 осіб – КМВА

09:34 14.11.2025
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

09:06 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

07:51 14.11.2025
Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

Херсонщина під ворожими обстрілами: Загинув мирний житель, поранені троє

04:26 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

03:02 14.11.2025
До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

До 11 збільшилася кількість постраждалих у Києві, госпіталізована вагітна жінка

ВАЖЛИВЕ

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

ОСТАННЄ

Сибіга: Збірна України з футболу продемонструвала справжню волю до перемоги

Сибіга подякував Папі Римському Леву XIV за його молитви за Україну

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Гірські рятувальники розшукали туристів, які заблукали поблизу гори Говерла

Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

Сили оборони уразили базу зберігання БпЛА російського елітного підрозділу "Рубікон"

На поточному етапі війни є дві цілі: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога – Сибіга

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА