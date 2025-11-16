Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Фото: Вікіпедія

Російські війська в неділю обстрілювали дві громади Дніпропетровської області, постраждали п'ятеро людей, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Протягом дня ворожі війська били по області з різної зброї. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки 52 і одна 55 років. А ще 34-річний і 25-річний чоловіки", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, ворог поцілив КАБом по Межівській громаді Синельниківщини. Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки. Через влучання БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа.

Також скеровував FPV-дрони й обстрілював з важкої артилерії ворог по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах Нікопольщини. Понівечені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й АЗС.

"За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулась 26-річна жінка, постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець", - додав Гайваненко.