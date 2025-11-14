Сибіга розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російський удар по Києву, наголосив, що атака демонструє нагальну потребу в нових внесках на захист України.

"Сьогодні вранці, коли я повернувся додому після візитів до Канади та Великої Британії, Росія здійснила жорстокий ракетний та дроновий удар по Києву, націлившись на звичайні будинки, лікарні, енергетичну та цивільну інфраструктуру. Було пошкоджено близько 30 житлових будинків. Щонайменше одна людина загинула, а 24 отримали поранення, серед них вагітна жінка та 10-річний хлопчик", - написав Сибіга в соцмережі Х.

У зверненні до колег – очільників зовнішньополітичних відомств Групи семи – глава МЗС наголосив, що розраховує на швидке втілення в життя рішень, які обговорилися на зустрічі G7.

"Ця жорстока російська атака демонструє нагальну потребу в нових внесках на захист України та нових кроках для посилення тиску на Росію, включаючи довгоочікуване рішення щодо заморожених активів. Ми можемо змусити Путіна закінчити війну, завдавши йому сильнішого удару, ніж він очікує. Продовження жорстокої війни Росії проти цивільного населення не приведе його нікуди, крім Спеціального трибуналу. Всі російські злочини будуть покарані", - наголосив міністр.