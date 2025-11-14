Інтерфакс-Україна
Події
10:59 14.11.2025

Клименко: У Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, під завалами можуть бути люди

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Внаслідок російської атаки у Києві загинуло чотири людини, травмовані близько 30, серед них двоє дітей і вагітна жінка, під завалами можуть бути люди, повідомив у п'ятницю вранці міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"22 локації у різних районах столиці – це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів – по спальних районах. Окупанти вкотре свідомо били по цивільним. На жаль, маємо підтвердження про чотирьох загиблих мешканців дев’ятиповерхівки у спальному районі столиці. Не всі тіла ще деблокували. Також є інформація про людей, які можуть бути під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно, з надією відшукати живих. Близько 30 людей травмовані, серед них двоє дітей і вагітна жінка", - написав він у Телеграмі.

На місцях влучань працюють пожежно-рятувальні та інженерні команди, спецпідрозділ ДСНС "Дельта", слідчі поліції, вибухотехніки, психологи, кінологи.

За словами Клименко, до ліквідації наслідків ракетно-дронового удару залучені майже 300 рятувальників і 500 поліцейських, за ніч рятувальники врятували майже 70 людей – евакуювали з під’їздів, пошкоджених квартир. На кожній локації є намети поліції, де люди можуть подати заяву, отримати консультацію чи підтримку.

"Біля найбільш зруйнованого будинку на Лісовому масиві розгортаються мобільні підрозділи сервісного центру МВС та Міграційної служби – щоб одразу відновити людям втрачені документи", - додав міністр.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, у будинку в Деснянському районі рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали.

"За інформацією правоохоронців, тут загинули четверо людей. Але під завалами ще можуть бути люди. Пошукова операція триває. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них — двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку", - написав він у Телеграмі.

