10:31 14.11.2025

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

Сили оборони України знешкодили 419 повітряних цілей із 449, задіяних противником у ніч проти п'ятниці, втім зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди")", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено: 405 із 430 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів; 2 із 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"; 6 із 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр; 6 із 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23. Також ворог застосував протикорабельну ракету "Циркон", збити яку не вдалося.

Повідомляється, що основним напрямком удару було місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність ППО проти БпЛА склала 94,19%, проти аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" – 66,67%, проти крилатих ракет Іскандер-К/Калібр – 100%, проти балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 – 66,67%. Загальна ефективність ППО склала 93,32%.

Як повідомлялось, попередній масований удар відбувся у ніч на 8 листопада, коли Сили оборони знешкодили 415 цілей противника із 503, зокрема 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та 9 ракет різних типів, було зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ. Загалом окупанти застосували 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди").

Теги: #атака_рф #ппо #збиття

