Інтерфакс-Україна
Події
09:34 14.11.2025

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

2 хв читати
У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

В Києві, попередньо, загинули троє людей, 26 мешканців міста дістали поранення, серед них двоє дітей 7 і 10 років, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За даними ДСНС, в Подільському районі влучання сталося в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, де врятовано 13 людей. У Дніпровському районі ліквідовано пожежі двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки площею 50 кв. м, врятовано 17 осіб. Ще одна пожежа на площі 30 кв. м спричинила часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Крім того, горіли дерев’яні будівлі спортивної бази площею 200 кв. м.

"У Дарницькому районі міста займання площею 5 кв. м на території школи. У Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано дев'ятеро осіб, ще 50 – евакуйовано", – зазначено у повідомленні.

За іншою адресою пожежа у багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів забрала життя однієї людини, врятовано 14 осіб, серед яких одна дитина, ще одну особу деблоковано з-під завалів.

У Солом’янському районі горів дах та п’ятий поверх житлового будинку, під час гасіння врятовано 20 осіб. У Святошинському районі зафіксовано влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також ліквідовано пожежу у 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні, а також ліквідовано загоряння будівлі площею 15 кв. м. У Шевченківському районі гасили пожежу на відкритій території.

"В Оболонському районі — влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано", - підводить підсумки ДСНС.

Теги: #київ #постраждалі #кличко #атака_рф #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 14.11.2025
Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

09:53 14.11.2025
Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

09:36 14.11.2025
Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

09:26 14.11.2025
Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

Зеленський: Через російський обстріл пошкоджено посольство Азербайджану

09:19 14.11.2025
У Києві через ворожу атаку змінено маршрути низки тролейбусів – КМВА

У Києві через ворожу атаку змінено маршрути низки тролейбусів – КМВА

09:06 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

09:01 14.11.2025
У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

У Києві діють планові відключення електропостачання, перебої з опаленням у двох районах столиці

08:18 14.11.2025
МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

МВС: Рух транспорту обмежено на трьох вулицях Києва

08:11 14.11.2025
У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

07:21 14.11.2025
КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

КМВА: У Києві через ворожу атаку частково перекрито рух громадського транспорту

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

ОСТАННЄ

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА