У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинуло три людини, 26 поранені, врятовано понад 40 осіб – ДСНС

В Києві, попередньо, загинули троє людей, 26 мешканців міста дістали поранення, серед них двоє дітей 7 і 10 років, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За даними ДСНС, в Подільському районі влучання сталося в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, де врятовано 13 людей. У Дніпровському районі ліквідовано пожежі двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки площею 50 кв. м, врятовано 17 осіб. Ще одна пожежа на площі 30 кв. м спричинила часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Крім того, горіли дерев’яні будівлі спортивної бази площею 200 кв. м.

"У Дарницькому районі міста займання площею 5 кв. м на території школи. У Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано дев'ятеро осіб, ще 50 – евакуйовано", – зазначено у повідомленні.

За іншою адресою пожежа у багатоповерхівці на рівні 5-8 поверхів забрала життя однієї людини, врятовано 14 осіб, серед яких одна дитина, ще одну особу деблоковано з-під завалів.

У Солом’янському районі горів дах та п’ятий поверх житлового будинку, під час гасіння врятовано 20 осіб. У Святошинському районі зафіксовано влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху, а також ліквідовано пожежу у 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.

У Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні, а також ліквідовано загоряння будівлі площею 15 кв. м. У Шевченківському районі гасили пожежу на відкритій території.

"В Оболонському районі — влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано", - підводить підсумки ДСНС.