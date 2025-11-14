Мер Києва повідомив про займання в багатоповерхівках і падіння уламків у різних районах міста

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про низку займання в житлових будинках та падіння уламків у різних районах столиці, за його словами, екстрені служби вже виїхали на місця інцидентів для ліквідації наслідків.

у Дарницькому районі уламки впали в двір житлового будинку, у Шевченківському районі зафіксоване загоряння уламків на відкритій території.

"У Дніпровському районі займання в багатоповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують", - додав він.

Крім того, у Соломʼянському районі загорівся дах житлової пʼятиповерхівки. Водночас були виклики медиків у Соломʼянський, Деснянський та Шевченківський райони.

Згодом мер столиці наголосив, що займання сталося в одному ж житлових будинків Подільського району столиці: "Займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі".

