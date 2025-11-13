Окупанти зазнають значних втрат в Покровську, дії на очеретинському напрямку відволікають їх сили – Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Російські окупанти зазнають великих втрат на покровському напрямку фронту, який залишається головним у контексті їх наступу, а дії Сил оборони на сусідньому очеретинському напрямку між містами Добропілля і Костянтинівка Донецької області не дають ворогу сконцентрувати основні зусилля в Покровську, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"У місті Покровськ та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України. Ворог продовжує зазнавати значних втрат - як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються", - написав Сирський в Телеграм у четвер ввечері.

За його словами, особлива увага приділяється посиленню підрозділів на цьому напрямку, "забезпеченню наших воїнів усім необхідним, а також зміцненню логістичних маршрутів".

"Також тривають наші активні дії на очеретинському напрямку, що змушує противника розпорошувати сили й не дозволяє сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 189 км², а 257,7 км² очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога", - розповів Сирський.

На гуляйпільському та оріхівському напрямках в Запорізькій області противник продовжує здійснювати спроби виснаження українських підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп, але також несуть великі втрати.

"Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке. Також наші підрозділи проводять пошуково-ударні дії для виявлення й знищення ворожих диверсійних груп, які прагнуть приховано проникнути вглиб нашої оборони. Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ Південь ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими і 43 одиниці різної військової техніки", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський повідомив про нарощування ударів по цілях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України: "з початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) – 41". "Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий", - розповів він.