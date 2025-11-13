Інтерфакс-Україна
Події
11:27 13.11.2025

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

1 хв читати
ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Сили оборони України знешкодили 102 цілі противника у ніч проти четверга, є влучання 36 ударних безпілотників на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Таким чином, ефективність ППО проти БпЛА цієї ночі становила 73,91%.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, Сили оборони у ніч проти середи знешкодили 90 із 121 ворожого БпЛА, що атакували Україну, є влучання на 19 локаціях та падіння уламків – на одній, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 13.11.2025
Відомо про шістьох поранених через удар БпЛА по Миколаєву

Відомо про шістьох поранених через удар БпЛА по Миколаєву

15:19 12.11.2025
Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

10:01 12.11.2025
Один постраждалий у Харкові через атаку БпЛА

Один постраждалий у Харкові через атаку БпЛА

09:41 12.11.2025
У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, даних щодо постраждалих немає

У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, даних щодо постраждалих немає

09:20 12.11.2025
ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

08:18 11.11.2025
Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

09:50 10.11.2025
Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

09:16 09.11.2025
ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

10:45 08.11.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

21:54 07.11.2025
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

ОСТАННЄ

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

Зеленський: Ми маємо думати, як зупинити РФ зараз в Україні, бо росіяни готуються до великої війни в Європі у 2029-2030 рр.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА