ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Сили оборони України знешкодили 102 цілі противника у ніч проти четверга, є влучання 36 ударних безпілотників на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Таким чином, ефективність ППО проти БпЛА цієї ночі становила 73,91%.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, Сили оборони у ніч проти середи знешкодили 90 із 121 ворожого БпЛА, що атакували Україну, є влучання на 19 локаціях та падіння уламків – на одній, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.