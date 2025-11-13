Інтерфакс-Україна
Події
10:53 13.11.2025

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

1 хв читати
РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Унаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок четверга пошкоджено обладнання та знеструмлено споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, вночі також атаковано енергооб’єкти на Одещині, повідомила НЕК "Укренерго".

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України у четвер застосовуються заходи обмеження споживання: до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг з максимальним обсягом обмежень у вечірні години.

У регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Теги: #атака_рф #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 12.11.2025
Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

18:21 11.11.2025
Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

15:52 11.11.2025
Людина загинула через атаку російського БпЛА на Запоріжжі – ЗМІ

Людина загинула через атаку російського БпЛА на Запоріжжі – ЗМІ

13:31 11.11.2025
"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

19:29 10.11.2025
Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

17:46 09.11.2025
На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

16:25 09.11.2025
БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

14:50 09.11.2025
Ворог вночі атакував підприємство у Чернігівській області, пожежу ліквідували - ДСНС

Ворог вночі атакував підприємство у Чернігівській області, пожежу ліквідували - ДСНС

17:59 07.11.2025
"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться – Сирський

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

ОСТАННЄ

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Київська ТПП провела освітню програму з кібербезпеки для бізнесу в умовах цифрової війни

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

МВС активізувало роботу сервісних центрів у прифронтових громадах

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Зеленський щодо повернення українських дітей: Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей

ВАКС відправив під варту підозрювану в участі у схемі з розкрадання в "Енергоатомі" Зоріну із заставою 12 млн грн – ЗМІ

Зеленський щодо заморожених активів РФ: Для росіян буде великою втратою, якщо ми зможемо отримати ці гроші

Відомо про шістьох поранених через удар БпЛА по Миколаєву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА