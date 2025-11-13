РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Унаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру на ранок четверга пошкоджено обладнання та знеструмлено споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, вночі також атаковано енергооб’єкти на Одещині, повідомила НЕК "Укренерго".

"Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", - йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України у четвер застосовуються заходи обмеження споживання: до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг з максимальним обсягом обмежень у вечірні години.

У регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.