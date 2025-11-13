Зеленський: Ми маємо думати, як зупинити РФ зараз в Україні, бо росіяни готуються до великої війни в Європі у 2029-2030 рр.

Фото: https://www.president.gov.ua/

Росіяни готуються до великої війни, тобто "щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році розпочати таку велику війну" у Європі, на них треба посилити тиск, щоб зменшити їхні спроможності, щоб змусити до паузи, щоб "зупинити їх зараз в Україні", вважає президент Володимир Зеленський,

"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що коли ми дивимося на військову промисловість Росії, бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"Ми вважаємо, що якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", – сказав глава держави.

"Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати", - наголосив він.