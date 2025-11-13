Інтерфакс-Україна
Події
07:32 13.11.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1180 одиниць живої сили та 124 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби ППО, 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 141  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 12.11.2025
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 88 од. спецтехніки

11:06 11.11.2025
Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

08:24 11.11.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 170 бойових зіткнень

07:28 11.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

10:37 10.11.2025
Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

08:15 10.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

09:39 09.11.2025
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 85 од. спецтехніки - Генштаб

08:21 08.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

08:14 08.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

07:51 07.11.2025
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 67 од. спецтехніки

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

13 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Сибіга поділився з главою МЗС Саудівської Аравії думками щодо того, як країни Затоки можуть сприяти досягненню миру в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА