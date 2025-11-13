Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби склали 1180 одиниць живої сили та 124 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби ППО, 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня.