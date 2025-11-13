13 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 листопада 2025 року відзначають Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих, День симфонічного металу, Всесвітній день якості.

Православна церква вшановує пам'ять святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського.

День 1358 Російська агресія - Day 1358 Russian aggression

Всесвітній день доброти

Заснований у 1998 році організацією World Kindness Movement, яка об’єднує різні благодійні та волонтерські організації з усього світу. Мета цього свята – нагадати людям про важливість доброти, співчуття та підтримки один одного. У Всесвітній день доброти людей закликають до вчинків, які показують доброту та чуйність: це можуть бути як великі благодійні акції, так і прості жести допомоги.

Міжнародний день сліпих

Встановлений за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей день має на меті привернути увагу до проблем людей з вадами зору, підтримати їхнє право на рівні можливості та висвітлити необхідність інтеграції таких людей у суспільство. Дата обрана на честь дня народження Валентина Гаюї, французького педагога, який став одним із перших у світі вчителів для незрячих. У XVIII столітті він відкрив у Парижі першу школу для сліпих дітей, де використовували спеціально розроблені методи навчання. Його діяльність стала поштовхом до розвитку освіти для людей з вадами зору.

День симфонічного металу

Неофіційне свято для шанувальників цього унікального жанру музики. Симфонічний метал – це піджанр важкого металу, що поєднує елементи класичної музики та симфонічних аранжувань із важкими гітарними рифами, потужними ударними та, часто, оперним або хоровим вокалом. Цей жанр виник у Європі у 90-х роках, і серед перших його представників були гурти Nightwish (Фінляндія), Within Temptation (Нідерланди), Therion (Швеція), Epica та інші.

Всесвітній день якості

Всесвітній день якості святкується кожного листопада у другий четвер місяця.

Всесвітній день якості має на меті наголосити важливість якості в нашому повсякденному житті, як у корпоративному світі, так і в особистій сфері. Цей день заохочує організації та окремих осіб дотримуватися високих стандартів якості у своїй продукції, послугах та звичках. Ініціативу очолює Чартерний інститут якості (CQI) у Великій Британії, заснований у 1919 році, який щороку визначає теми, щоб зосередити зусилля на різних аспектах якості.

Всесвітній день юзабіліті

Всесвітній день юзабіліті відзначається щороку у другий четвер листопада. Сьогодні святкуємо практичність, зручність і простоту використання. Вперше його відзначили в 2005 році і відтоді проводять щорічно.

Юзабіліті — це зручність використання продукту (наприклад, вебсайту, застосунку, пристрою) для кінцевого користувача. Воно визначає, наскільки легко, ефективно та приємно користувач може досягти своїх цілей без зайвих зусиль і помилок. Поняття включає в себе простоту навігації, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, зрозумілий контент, швидкість завантаження та загальну задоволеність від взаємодії.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Роберта Луїса Стівенсона (1850–1894), англійського письменника;

155 років від дня народження Станіслава Севериновича Дністрянського (1870–1935), українського вченого-правознавця, педагога, громадсько-політичного й освітнього діяча, автора проєкту Конституції ЗУНР;

100 років від дня народження Людмили Семенівни Міляєвої (1925–2022), української мистецтвознавиці, педагогині;

85 років від дня народження Ігоря Володимировича Скрипника (1940−2005), українського вченого-математика, педагога;

70 років від дня народження Олександра Олександровича Вацека (1955), українського хормейстера, диригента, педагога.

Ще цього дня:

1851 - Вводять в дію Миколаївську залізницю;

1918 - Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 - Розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;

1918 - У Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1997 - Відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 - Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

Церковне свято:

День пам’яті святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського

Він народився 349 року в Константинополі (сучасний Стамбул) і був відомий своєю великою проповідницькою діяльністю та впливом на розвиток християнства. Іван Златоустий був архієпископом Царгородським (Константинопольським) від 398 до 404 року.

Він відомий своїми проповідями, які були наповнені духовною силою та глибоким розумінням Біблії. Його проповіді викликали велике захоплення та впливали на життя тисяч людей. Святитель Іван Златоустий помер 407 року, але його духовна спадщина продовжує жити і сьогодні. Його проповіді та твори є важливими для християнської духовності та впливають на життя вірян у всьому світі.

Іменини:

Герман, Іван.

З прикмет цього дня:

Ясна погода обіцяє сильний вітер, а яскраві зорі — морозну зиму без сльоти. Також є повір'я, що на деревах іній віщує багатий урожай, а гучне цвірінькання горобців — наближення тепла.

Цього дня не можна лаятися, лихословити, сваритися. Не можна бути жадібним і відмовляти в допомозі тим, хто просить, бо проведете Новий рік в бідності. Не слід вирушати в далеку подорож.