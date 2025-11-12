Інтерфакс-Україна
Події
17:08 12.11.2025

Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів

3 хв читати
Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи в Канаді та провів двосторонні переговори зі своєю канадською колегою Анітою Ананд.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга заявив, що на засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всеосяжного миру.

"Наша оборонна промисловість наразі зростає найшвидшими у світі темпами. Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, включаючи Канаду. Це буде наш внесок у вашу безпеку", - наголосив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що Росія продовжує відкидати мир і посилювати терор. За словами міністра, Путін все ще має ілюзію, що може перемогти, хоча в реальності він втратив понад мільйон солдат і не досяг жодної стратегічної мети.

"Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію. Ми повинні зробити ціну продовження війни нестерпною і небезпечною для Путіна та його режиму. Достатній тиск змусить Росію припинити війну", - зазначив він.

Сибіга закликав держави Групи семи збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів, протиповітряну оборону та боєприпаси.

Окремо очільник МЗС наголосив, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції та її навмисні удари по елементах Чорнобильської, Хмельницької та Рівненської АЕС становлять серйозну загрозу для європейської та світової ядерної безпеки.

Міністр також підкреслив, що морська та енергетична безпека є пріоритетними питаннями на порядку денному. Стійкість України на морі є частиною спільної стійкості від Атлантики до Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше канадська міністерка Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти Росії. До нього увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру Росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.

Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство в Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит премʼєр-міністра Канади Марка Карні до України. Міністр також подякував Канаді за активну роль у Коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд. Він проведе окремі міністерські переговори в форматі Україна-Франція-Німеччина-Італія.

Під час перебування у Канаді заплановані також двосторонні переговори глави МЗС України з колегами з Республіки Корея, Японії, Бразилії та Індії.

Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

Теги: #переговори #ананд #сибіга #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 12.11.2025
Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

17:23 12.11.2025
Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

17:09 10.11.2025
Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11-12 листопада у Канаді, запрошений Сибіга

22:28 08.11.2025
Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

11:27 08.11.2025
Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

18:19 07.11.2025
Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

14:42 07.11.2025
Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

16:14 05.11.2025
Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

14:57 05.11.2025
Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

21:54 04.11.2025
Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА