Сибіга закликав держави G7 збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Групи семи в Канаді та провів двосторонні переговори зі своєю канадською колегою Анітою Ананд.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга заявив, що на засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всеосяжного миру.

"Наша оборонна промисловість наразі зростає найшвидшими у світі темпами. Україна готова ділитися досвідом та розпочинати спільне виробництво з найближчими союзниками, включаючи Канаду. Це буде наш внесок у вашу безпеку", - наголосив міністр.

Глава МЗС підкреслив, що Росія продовжує відкидати мир і посилювати терор. За словами міністра, Путін все ще має ілюзію, що може перемогти, хоча в реальності він втратив понад мільйон солдат і не досяг жодної стратегічної мети.

"Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію. Ми повинні зробити ціну продовження війни нестерпною і небезпечною для Путіна та його режиму. Достатній тиск змусить Росію припинити війну", - зазначив він.

Сибіга закликав держави Групи семи збільшити інвестицій в українське виробництво ракет і дронів, протиповітряну оборону та боєприпаси.

Окремо очільник МЗС наголосив, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції та її навмисні удари по елементах Чорнобильської, Хмельницької та Рівненської АЕС становлять серйозну загрозу для європейської та світової ядерної безпеки.

Міністр також підкреслив, що морська та енергетична безпека є пріоритетними питаннями на порядку денному. Стійкість України на морі є частиною спільної стійкості від Атлантики до Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше канадська міністерка Аніта Ананд оголосила про новий санкційний пакет Канади проти Росії. До нього увійшли обмеження щодо 100 танкерів російського "тіньового флоту", 13 осіб та 11 компаній, зокрема виробників і розробників дронів, а також кількох російських підприємств, що займаються скрапленим природним газом. Вперше Канада також наклала санкції на компанії, які підтримують кіберінфраструктуру Росії, що використовується в її гібридних стратегіях проти України.

Сибіга висловив глибоку вдячність Канаді за лідерство в Групі семи, енергетичну допомогу, зокрема за останній пакет допомоги на суму 70 мільйонів доларів. Він відзначив нещодавній успішний візит премʼєр-міністра Канади Марка Карні до України. Міністр також подякував Канаді за активну роль у Коаліції за повернення українських дітей, внески в межах PURL та іншу підтримку.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11-12 листопада відвідає Канаду для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн "Групи семи" на запрошення канадської колеги Аніти Ананд. Він проведе окремі міністерські переговори в форматі Україна-Франція-Німеччина-Італія.

Під час перебування у Канаді заплановані також двосторонні переговори глави МЗС України з колегами з Республіки Корея, Японії, Бразилії та Індії.

Держдепі США раніше повідомили, що державний секретар США Марко Рубіо приєднається до зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств у Канаді цього тижня, де говоритиме, зокрема, про ініціативу президента США щодо миру в Україні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 проходитиме з 11 по 12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.