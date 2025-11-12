Рівень цифрових навичок українців зріс із 47,5% до 57,5% за 6 років, мета ще 10 в.п. за 5 років — 1-й віцепремʼєр

Українці покращили за шість років рівень базових цифрових навичок на 10 відсоткових пунктів (в.п.) – до 57,5%, у межах проєкту національної стратегії кібергігієни передбачається підвищення цього рівня ще на 10 в.п. за 5 років, повідомив перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ці результати демонструють, що цифрові навички українців зростають, а взаємодія з технологіями стає частиною повсякденного життя", - наголосив Федоров під час конференції "Кіберстійкість: стоїмо на принципах безпеки" у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами першого віцепрем’єра, поставлено за мету до 2030 року розвинути в громадян базові цифрові навички, покращити обізнаність про кіберзагрози, а також впровадити стандарти кібергігієни в державному секторі та бізнесі.

Поміж іншим поставлені завдання впровадження рекомендацій з кібергігієни у 20% державних установ та 10% приватних підприємств до 2030 року та покращення рівня кібергігієни громадян на 10 в.п. до 2030 року. У підсумку очікується, що 80% держслужбовців матимуть базовий сертифікат щодо тренінгу з кібергігієни до 2030 року.

Перший віцепрем’єр уточнив, що розпочато системний підхід до цифрової безпеки: від дитячих садків до державних установ. "Адже цифрова безпека має стати нормою для всіх. Цифрова безпека – лише один з елементів сучасного цифрового суспільства", - наголосив Федоров.

Серед наступних кроків він зазначив розвиток концепції Agentic State, у межах якої штучний інтелект (ШІ) допомагає державі ухвалювати рішення, автоматизує процеси та створює новий рівень взаємодії з громадянами.

За словами Федорова, у цьому році було вперше проаналізовано рівень ШІ навичок в українців. Згідно з результатами дослідження, щодругий дорослий громадянин хоча б раз ухвалював рішення, спираючись на взаємодію із ШІ, а 76% підлітків вже мають досвід використання таких технологій.