Інтерфакс-Україна
Події
16:54 12.11.2025

Рівень цифрових навичок українців зріс із 47,5% до 57,5% за 6 років, мета ще 10 в.п. за 5 років — 1-й віцепремʼєр

2 хв читати
Рівень цифрових навичок українців зріс із 47,5% до 57,5% за 6 років, мета ще 10 в.п. за 5 років — 1-й віцепремʼєр

Українці покращили за шість років рівень базових цифрових навичок на 10 відсоткових пунктів (в.п.) – до 57,5%, у межах проєкту національної стратегії кібергігієни передбачається підвищення цього рівня ще на 10 в.п. за 5 років, повідомив перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ці результати демонструють, що цифрові навички українців зростають, а взаємодія з технологіями стає частиною повсякденного життя", - наголосив Федоров під час конференції "Кіберстійкість: стоїмо на принципах безпеки" у середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами першого віцепрем’єра, поставлено за мету до 2030 року розвинути в громадян базові цифрові навички, покращити обізнаність про кіберзагрози, а також впровадити стандарти кібергігієни в державному секторі та бізнесі.

Поміж іншим поставлені завдання впровадження рекомендацій з кібергігієни у 20% державних установ та 10% приватних підприємств до 2030 року та покращення рівня кібергігієни громадян на 10 в.п. до 2030 року. У підсумку очікується, що 80% держслужбовців матимуть базовий сертифікат щодо тренінгу з кібергігієни до 2030 року.

Перший віцепрем’єр уточнив, що розпочато системний підхід до цифрової безпеки: від дитячих садків до державних установ. "Адже цифрова безпека має стати нормою для всіх. Цифрова безпека – лише один з елементів сучасного цифрового суспільства", - наголосив Федоров.

Серед наступних кроків він зазначив розвиток концепції Agentic State, у межах якої штучний інтелект (ШІ) допомагає державі ухвалювати рішення, автоматизує процеси та створює новий рівень взаємодії з громадянами.

За словами Федорова, у цьому році було вперше проаналізовано рівень ШІ навичок в українців. Згідно з результатами дослідження, щодругий дорослий громадянин хоча б раз ухвалював рішення, спираючись на взаємодію із ШІ, а 76% підлітків вже мають досвід використання таких технологій.

Теги: #федоров #цифровізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 12.11.2025
Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

Федоров: Інновації - наш шанс виграти мир

15:52 11.11.2025
Людина загинула через атаку російського БпЛА на Запоріжжі – ЗМІ

Людина загинула через атаку російського БпЛА на Запоріжжі – ЗМІ

12:44 05.11.2025
Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації

Рада підтримала за основу законопроєкт про адаптацію цивільного законодавства до цифровізації

20:06 01.11.2025
У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

У перший день цифровізації отримання відстрочок в ЦНАПи було подано майже 4000 заяв – Федоров

09:27 01.11.2025
У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

10:48 31.10.2025
ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

ДШВ ЗСУ розпочали роботу в офіційній цифровій системі обліку військових "Імпульс" – Міноборони

18:20 27.10.2025
Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на роботизовані комплекси на Brave1 Market – перший віце-прем’єр

Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на роботизовані комплекси на Brave1 Market – перший віце-прем’єр

17:29 09.10.2025
Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

15:26 24.09.2025
Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

10:16 12.09.2025
Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

ВАЖЛИВЕ

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

ОСТАННЄ

"Метінвест" запустив програму Steel Force для залучення молоді до проєктів відбудови України та розвитку ГМК

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

Поліція викрила розтрату понад 1,7 млн грн, виділених на створення водоохоронних зон у Києві

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Фінкомітет Ради рекомендував уряду звільнити заступника міністра Мінцифри Вискуба за зрив запровадження "еАкцизу"

Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Зеленський підпише указ про санкції проти двох фігурантів у справі НАБУ щодо "Енергоатому"

Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА