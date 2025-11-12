Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо бізнесмена Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України "Про санкції", внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - написала Свириденко в телеграм-каналі.