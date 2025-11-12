Інтерфакс-Україна
Події
16:30 12.11.2025

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко
Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо бізнесмена Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України "Про санкції", внесли на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

