14:03 12.11.2025

Культурна менеджерка Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури

Культурна менеджерка Богдана Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Лаюк подала електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра культури.

Лаюк - українська журналістка, культурна менеджерка, раніше була завідувачкою сектору перекладної літератури Українського інституту книги (УІК).

Наразі у віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяни Бережної є перша заступниця Галина Григоренко і два заступники – Іван Вербицький і Анастасія Бондар.

Як повідомлялося, 3 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури Сергія Бєляєва, а 9 вересня заступника Андрія Наджоса.

Теги: #мінкультури

