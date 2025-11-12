Культурна менеджерка Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури

Культурна менеджерка Богдана Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Лаюк подала електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра культури.

Лаюк - українська журналістка, культурна менеджерка, раніше була завідувачкою сектору перекладної літератури Українського інституту книги (УІК).

Наразі у віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяни Бережної є перша заступниця Галина Григоренко і два заступники – Іван Вербицький і Анастасія Бондар.

Як повідомлялося, 3 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури Сергія Бєляєва, а 9 вересня заступника Андрія Наджоса.