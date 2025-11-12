Інтерфакс-Україна
Події
12:20 12.11.2025

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав командний пункт 57-ї ОМПБ ім. кошового отамана Костя Гордієнка, що тримають оборону міста Вовчанськ на Харківщині, говорили про озброєння та концентрацію сил противника на цій ділянці фронту.

"Працював на Харківщині поряд із нашими захисниками, що тримають оборону в місті Вовчанськ. Відвідав командний пункт 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Говорили з командуванням підрозділу", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Міністр оборони, за його словами, заслухав детальні доповіді командира щодо тактичної обстановки в смузі відповідальності, концентрації сил і засобів противника.

"Дякую особовому складу за стійкість, відвагу та професіоналізм у відбитті численних російських атак", - написав він.

Теги: #шмигаль #харківська_область

