07:45 12.11.2025

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Російські війська за добу здійснили 645 обстрілі по 16 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Зеленому Гаю, а 384 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Червоне, Зелений Гай.

Також 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Зелений Гай, а 255 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Новомиколаївки, Нового.

Крім того, надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.

Також Федоров повідомив про одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району.

 

