12 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 листопада 2025 року відзначають День фахівця з безпеки, Всесвітній день боротьби з пневмонією, Міжнародний день патології, Всесвітній день балету.

Цього дня, 1992 року, з 23-ї години ночі 12 листопада 1992 року в Україні припинилося функціонування радянського рубля, і єдиним законним платіжним засобом став український карбованець, представлений у готівковому обігу купонами Національного банку України. Ця подія знаменувала вихід країни з "рубльової зони" та створення основи для власної грошової системи;

100 років від дня заснування в Празі (1925) Леґії Українських Націоналістів.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького.

День 1357 Російська агресія - Day 1357 Russian aggression

День фахівця з безпеки

Свято було засноване 2005 року. Головною метою цього дня є донесення інформації про важливий вклад людей цієї професії в життя суспільства будь-якої країни.

Фахівець з безпеки – професія пов'язана з ризиками, яка приносить людству багато користі. Цього дня заведено вітати всіх, чия робота пов'язана з гарантуванням безпеки.

Всесвітній день боротьби з пневмонією

Головна мета свята – надати людям більше інформації про цю хворобу, шляхи її лікування, список профілактичних заходів для захисту дорослих та дітей.

Запалення легень (пневмонія) – форма гострої респіраторної інфекції, під час якої обов’язково наявне запалення легеневої тканини (бронхіоли, бронхи, альвеоли). Збудниками виступають віруси (зокрема і COVID-19), бактерії, грибки.

Вперше цей день провели 2009 року. Тоді понад сто організацій об’єдналися в Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії. До неї входять неурядові, урядові, місцеві та міжнародні організації, а також навчальні і науково-дослідні інститути, громадяни-активісти, фонди.

Всесвітній день балету

Фото:https://suspilne.media/

З 2014 року, суспільство присвячує один із осінніх днів Всесвітньому дню балету. Ініціатором святкування виступив Лондонський королівський балет, ідею якого підтримала більшість відомих світових театрів.

Міжнародний день патології

Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я.

Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

День курячого супу для душі

Неофіційне свято, День курячого супу для душі, відзначається 12 листопада. Це день, присвячений натхненню, заохоченню та самоаналізу, покликаний привернути увагу до особистісного зростання та важливості ділитися історіями, які підіймають настрій та мотивують.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Дмитра Михайловича Старицького (1805−1871), українського театрального діяча, режисера-аматора, драматурга;

200 років від дня народження Михайла Єгоровича Ващенка-Захарченка (1825-1912), вченого, математика, педагога;

140 років від дня народження Михайла Єгоровича Ващенка-Захарченка (1825–1912), українського вченого, математика, педагога;

140 років від дня народження Михайла Івановича Ситенка (1885–1940), українського лікаря-хірурга, ортопеда-травматолога;

120 років від дня народження Івана Антоновича Крушельницького (1905–1934), українського поета, драматурга, перекладача, критика, мистецтвознавця, графіка;

105 років від дня народження Василя Івановича Галаси (Ґаладза) (1920–2002), українського військового та політичного діяча, публіциста, члена ОУН, полковника УПА;

Ще цього дня:

1648 - Козацькі сили закінчили облогу міста Замостя, отримавши відкупні;

1871 - В Одесі відбувся дебют Марка Кропивницького як актора-професіонала;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський узаконює автокефалію української православної церкви;

1922 - Відкриття Київської картинної галереї;

1925 - На з’їзді представників Союзу визволення України та Українського Національного об'єднання, який відбувся у Празі, створена "Легія українських націоналістів";

2009 - У Харкові вперше святкують День україномовної преси;

2014 - На поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було вперше спущено космічний апарат.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Йосафата

Він був відомим православним святим, який жив у ХІІ столітті. Він був архієпископом Київським і Галицьким і відомим проповідником та захисником православної віри. Йосафат був відомий своєю непохитною вірою та відданістю Богу, незважаючи на численні випробування та переслідування. Він був убитий 1054 року під час нападу на Київ, коли місто було захоплене половцями.

Іменини:

Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо в цей день багато синиць, це віщує холоди. Якщо синиця залітає у двір — це до щастя, а якщо клює кору — весна буде сира. Якщо зранку співають пташки або йде дрібний сніг — чекайте на сильні морози.