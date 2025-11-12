Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 94 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 72 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 94 та поранили 27 окупантів, знешкодили сім одиниць автомобільної техніки та знищили сім безпілотних літальних апаратів, українські воїни уразили артилерійську систему, чотири пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу загарбників", - сказано в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

