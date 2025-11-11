Кличко на безпековому форумі в Берліні обговорив посилення військової підтримки України

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко у своєму виступі на відкритті безпекового форуму Welt в Берліні закликав європейських політиків посилити військову підтримку України, адже на українському фронті зараз вирішується майбутнє Європи.

"У Берліні виступив на відкритті безпекового форуму Welt. Головні питання якого – безпека в Європі та сучасні системи озброєнь. Зокрема підкреслив, що саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека і стабільність. Тому критично важливе нарощування військової допомоги партнерами. Витрати на допомогу Україні – найефективніша інвестиція Європи у власну безпеку. Бездіяльність та зволікання можуть коштувати набагато дорожче", – написав Кличко в Телеграм.

Зокрема, мер Києва обговорив із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе можливість невідкладного фінансування закупівлі засобів антидронового захисту (літаків) для Сил безпеки та оборони України. Райхе пообіцяла, що уряд розгляне це питання.

Крім того, Кличко закликав європейських партнерів допомогти українцям пережити цю зиму, зокрема, надати генератори та інші автономні джерела електроенергії.

У безпековому форумі Welt беруть участь європейські політики, члени урядів, представники збройних сил та військової індустрії ФРН.

Як повідомлялося раніше, Кличко 12 листопада відкриє Інвестиційний форум Києва, який вперше відбудеться в Берліні. Мета заходу – залучити кошти на повоєнне відновлення та розвиток столиці. Минулого року загальний пакет інвестицій, залучених на інвестфорумі в Брюсселі, склав близько EUR1,1 млрд. Також було погоджено співпрацю з ЄБРР у напрямах енергетичної безпеки для забезпечення стабільної життєдіяльності української столиці.