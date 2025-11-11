11 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 листопада 2025 року відзначають День холостяка, Міжнародний день енергозбереження, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні, Всесвітній день шопінгу, День памʼяті тварин-жертв війни, Всесвітній день оригамі. Польща та Ангола святкують День незалежності, у Латвії - День Лачплесіса.

Ще сьогодні День звільнення міста Херсон від російських окупантів (2022).

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного сповідника Теодора Студита.

День 1356 Російська агресія - Day 1356 Russian aggression

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Важлива дата для багатьох країн, які брали участь у Великій війні, що тривала з 1914 до 1918 року.

Це день вшанування пам'яті мільйонів солдатів і цивільних осіб, які загинули під час війни.

Міжнародний день енергозбереження

Створений з метою підвищення обізнаності щодо важливості ефективного використання енергії, збереження природних ресурсів та боротьби зі змінами клімату. Цей день є закликом до більш раціонального споживання енергоресурсів, сприяє розвитку енергоефективних технологій і заохочує індивідуальні та колективні дії щодо економії енергії.

Всесвітній день шопінгу

Неофіційне свято, яке ставить за мету привернути увагу до можливості покупок зі значними знижками, що пропонують торговельні мережі та онлайн-магазини. Всесвітній день шопінгу з'явився як реакція на популярність акції Singles' Day (День одинаків), яка почала проводитися в Китаї 11 листопада. День одинаків, спочатку був святом, яке відзначали одинокі люди, але з часом перетворився на найбільший у світі день розпродажів. Виникнення цієї акції у Китаї викликало величезний інтерес по всьому світу, і деякі міжнародні бренди почали приєднуватися до цього дня, пропонуючи знижки на свої продукти.

День памʼяті тварин-жертв війни

Присвячений вшануванню тварин, які загинули або постраждали внаслідок військових конфліктів. Це свято є нагадуванням про те, що війни, окрім людських жертв, також завдають шкоди тваринам, які часто стають невинними жертвами насильства та руйнацій.

Всесвітній день оригамі

Присвячений популяризації японського мистецтва складання фігурок з паперу — оригамі. Цей день є чудовою нагодою для того, щоб ознайомити людей з цією стародавньою технікою, що не лише розвиває креативність і моторику, але й служить засобом для медитації та зняття стресу.

День Незалежності Польщі

11 листопада відзначається День незалежності Польщі. Відновлення польської державності відбулося у 1918 році, коли Юзеф Пілсудський перейняв владу від Регентської Ради. Свято збігається із днем завершенням Першої світової війни.

День Незалежності Анголи

11 листопада відзначається День незалежності Анголи. Саме у цей день у 1975 році країна стала вільною від Португалії та набула офіційного статусу суверенної держави.

День Лачплесіса

11 листопада Латвія відзначає День Лачплесіса — день вшанування звитяжців, які поклали життя за свободу Латвії. Цього дня 1919 року латиші перемогли в Ризькій битві, відстоявши незалежність своєї Батьківщини. Нині, коли Латвія є одним із найбільших друзів і послідовних союзників України в боротьбі з російською агресією, День Лачплесіса набув особливого значення також і для українців, представники латвійської діаспори щороку згадують героїв, які здобували свободу Латвії в Латвійському сквері в Києві.

В радянські часи це свято було під забороною до 1988 року, з 1989 стали відзначати знову, а в 2018 отримало статус національного, одна з традицій -запалювання свічок в історичних місцях, де живуть латиші.

День холостяка

Неофіційне свято, яке припадає на 11.11. Це день, присвячений чоловікам, які не перебувають у стосунках або ще не одружені. Свято має легкий і гумористичний характер, і в основному його святкують у країнах з англосаксонською культурою, хоча в Україні воно також стає дедалі популярнішим. Основна мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя холостяків і провести час у дружньому колі. Це свято для тих, хто насолоджується свободою і незалежністю, але водночас нагадує, що іноді одинокий статус може бути як плюсом, так і мінусом у житті.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Маттіаса Йокумссона (1835−1920), ісландського поета, журналіста, драматурга, перекладача;

140 років від дня народження Віктора Никаноровича Андрієвського (1885−1967), українського публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча (Німеччина);

130 років від дня народження Зиновія Лиська (1895–1969), українського композитора, музикознавця, фольклориста, педагога, музично-громадського діяча (США).

Ще цього дня:

1918 — Близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі підписане Комп’єнське перемир’я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни;

1918 — Територія Північної Буковини (більша частина сучасної Чернівецька область) передана до складу Румунського королівства;

1930 — Запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1935 — На Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над "саботажниками".

1940 — У США випущені перші автомобілі "Джип";

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними;

1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: "Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки" (посилення русифікації);

1987 — Картина Ван Гога "Іриси" продана за рекордну суму — $53,6 млн;

2002 — Оглядач "Нової газети" Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним;

2002 — Гіпотеза Пуанкаре була доведена математиком Григорієм Перельманом. Перельман довів гіпотезу, але відмовився від "Премії тисячоліття", присудженої йому за це досягнення. Крім того, існує шість інших проблем тисячоліття, які ще не вирішено;

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного сповідника Теодора Студита.

Теодор жив у першій половині 9 століття. Він народився в 759 році в Константинополі і був сином відомого візантійського історика Феофіла Студита. Теодор Студит заснував монастир на острові Студі в Мармарі (сучасна Туреччина), де він і його брати відкрили один з перших візантійських монастирів. Він був відомий своєю духовною силою, мудрістю і відданістю християнським догматам. Теодор був активним захисником ікон і борцем проти іконоборства, що було популярним у Візантії в ті часи.

Він також написав багато духовних творів, включаючи монаші правила і богословські трактати. Його духовні тексти вплинули на розвиток візантійської духовної культури та монашого життя. Теодор Студит помер 826 року і був канонізований православною церквою.

Іменини:

Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

З прикмет цього дня:

Воркування голубів — до тепла, а каркання ворон — до похолодання; низькі хмари — до морозу; іній на деревах вночі — вдень снігу не буде; якщо йде дощ — через 10 днів потепліє. Також вважається, що багато зірок на небі вночі обіцяє велику кількість грибів наступного року.