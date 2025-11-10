Інтерфакс-Україна
23:44 10.11.2025

Міністри фінансів країн ЄС розглядатимуть у четвер два способи фінансової підтримки України – ЗМІ

Міністри фінансів країн Євросоюзу у четвер обговорять два основні способи надання фінансової підтримки Україні - запозичення коштів або використання заморожених російських активів, повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника ЄС.

"Міністри фінансів ЄС збираються на зустріч у Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку пообіцяли покрити потреби України на 2026-2027 роки і попросили Європейську комісію підготувати варіанти, як це зробити. Чиновник ЄС, близький до переговорів, заявив, що документ Комісії з варіантами ще не готовий, але є лише два реалістичні способи надати Україні 130-140 млрд євро (152-163 млрд доларів), які їй, ймовірно, знадобляться. Один із них – використання заморожених російських активів, як це запропонувала Комісія. Минулого місяця Росія заявила, що будь-який такий крок буде незаконним, і погрожувала "болючою відповіддю", - описує ситуацію Reuters.

Варіант із замороженими активами означатиме, що ЄС замінить російські грошові кошти на рахунках Euroclear облігаціями з нульовим купоном і рейтингом AAA, випущеними Європейською комісією. Грошові кошти будуть перераховані Україні, яка поверне позику лише в тому випадку, якщо в кінцевому підсумку отримає від Росії репарації за війну, що, як зазначає Reuters, "фактично перетворить позику на грант і зробить російські репарації доступними до закінчення війни". Цей варіант називається "репараційним кредитом".

"Іншим варіантом для урядів країн ЄС було б залучення позик на ринку і передача цих коштів Україні. Для них це набагато менш привабливий варіант, оскільки це збільшило б рівень боргу багатьох країн ЄС, які і без того мають великі борги, і передбачало б сплату щорічних відсотків протягом терміну дії позики або Україною, яка не може собі цього дозволити, або ЄС", - пояснюють в матеріалі Reuters.

"На мою думку, лідери ЄС оберуть модель репараційної позики", – цитує Reuters високопоставленого чиновника ЄС.

Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/eu-weighs-using-russian-assets-or-borrowing-finance-kyiv-2025-11-10/

Теги: #активи #єс #рф

