Операція "Мідас": учасники схеми розглядали питання захисту енергооб'єктів в якості джерела наживи – НАБУ

Учасники схеми масштабної корупції у сфері енергетики, що отримала назву "Мідас", розглядали питання будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах в якості звичайного джерела наживи, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відеосюжеті на Youtube-каналі у понеділок.

"Членами злочинної організації питання захисту енергетичних об'єктів розглядалося як звичайне джерело наживи", - зазначили в НАБУ.

Як стверджують детективи антикорупційного органу, посилаючись на записи розмов членів злочинної організації, вони обговорювали, зокрема, як підняти відсоток "відкату" з 10% до 15% при спорудженні захисних споруд на Хмельницькій АЕС.

Перед тим, як свідчать записи НАБУ, учасники схеми обговорювали контракт на спорудження захисних споруд на автотрансформаторах на суму 4 млрд грн і жалкували , що отримали недостатню суму корупційних коштів із попереднього контракту. У зв'язку з тим, що середній "відкат" у них був 10-15%, вони вирішили почекати більш вигідної пропозиції ще місяць - у вересні 2025 року, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру України, стверджують детективи бюро.

"А вже 10 жовтня 2025 року, в той момент, коли президент України збирає нараду щодо захисту енергетичних об'єктів, члени злочинної організації обговорюють, як їм підняти відсоток з 10% до 15% під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС", - йдеться в сюжеті НАБУ.

Окрім питання захисту енергооб'єктів НАБУ у відеосюжеті також навело приклад із практики функціонування корупційної схеми, коли лише одна з компаній, яка 2024 року постачала "Енергоатому" матеріальні цінності на 12 млн грн, а потрапивши під контроль злочинної організації, отримала на 2025 рік контракти вже на 435 млн грн.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики, що отримала назву "Мідас", є член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в Телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема, АТ "НАЕК "Енергоатом".

