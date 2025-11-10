Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Сили оборони України знешкодили 52 цілі противника у ніч проти понеділка, є влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях, дані щодо семи ракет, які атакували Україну, наразі уточнюються, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у понеділок у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Таким чином, наразі ефективніть ППО вже перевищила 77%.

Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 1 листопада, коли були знешкоджені 206 із 223 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на семи локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.