Інтерфакс-Україна
Події
09:50 10.11.2025

Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

2 хв читати
Україну вночі атаковано 7 ракетами та 67 БпЛА, відомо про влучання безпілотниками на 9 локаціях

Сили оборони України знешкодили 52 цілі противника у ніч проти понеділка, є влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях, дані щодо семи ракет, які атакували Україну, наразі уточнюються, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у понеділок у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Таким чином, наразі ефективніть ППО вже перевищила 77%.

Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 1 листопада, коли були знешкоджені 206 із 223 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на семи локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

Теги: #ппо #ракети #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 10.11.2025
Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

09:16 09.11.2025
ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

10:45 08.11.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

10:25 08.11.2025
Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

21:54 07.11.2025
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

12:43 07.11.2025
РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

09:40 07.11.2025
Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

09:28 07.11.2025
ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

09:18 06.11.2025
Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ проводить обшуки також у Галущенка та в Енергоатомі – нардеп Железняк

Зеленський: США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

ОСТАННЄ

Обвинувачення проти свідка в справі детектива НАБУ Магомедрасулова спрямоване до суду

Железняк стверджує про обшуки у міністра юстиції Галущенка та ініціює в Раді його відставку

Корпорація Roshen відкрила перший фірмовий магазин у Румунії

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали дві жінки

Ворог пошкодив енергооб'єкти у кількох областях, графіки відключень застосовуються у більшості регіонів цілодобово

Ferrexpo призупинила виробництво та експорт через збій з постачанням е/е внаслідок обстрілів енергоінфраструктури України

"Прихована мобілізація" в РФ свідчить, що ні контрактники, ні залучені до війни іноземці не покривають втрат ворога у боях за Покровськ - ЦПД

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА